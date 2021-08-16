İlk yedi ayda otomotiv üretimi yüzde 11 arttı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Açıklanan verilere göre yılın yedi ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 705 bin 79 adet, otomobil üretimi de yüzde 2 artarak 449 bin 550 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 61, ağır ticari araçlarda yüzde 58, traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 30 ARTTI

Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 56 artarken hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 28 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 255 bin 529 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 95, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 112 arttı. Özellikle ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 31, otobüs ve midibüs pazarı yüzde 31 oranında daraldı. Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında 2021 Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar yüzde 6.4, otomobil pazarı yüzde 10 oranında arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında azalırken ve hafif ticari araç pazarı ise son on yıllık ortalamanın paralelinde gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 27 artarak 512 bin 320 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 3 oranında azalarak 322 bin 874 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv sanayi ihracatı Ocak-temmuz döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13.5 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

MAZDA CX-5 100 BİN KİLOMETRE DAYANIKLILIK TESTİNİ GEÇTİ!



Mazda’nın kompakt SUV sınıfındaki başarılı temsilcisi CX-5, Avrupa’nın en prestijli dergilerinden birisi olan Auto Bild’in, ünlü 100 bin kilometre dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Uzun vadede kalite seviyesini koruyarak jüri üyeleri tarafından büyük beğeni toplayan CX-5, bir önceki neslin başarısını taçlandırırken “Etkileyici şekilde sorunsuz ve güvenilir” yorumlarını aldı. 100 bin kilometrelik uzun dönem testinde hiçbir arıza ya da planlanmamış servis ziyaretiyle karşılaşmayan CX-5 modeli, farklı sınıflardan toplam 68 otomobilin yer aldığı uzun dönem dayanıklılık testi sıralamasında, 4’üncü sıraya oturdu ve en yüksek “A” notuna layık görüldü.



MARVEL R ELECTRİC 2022’DE TÜRKİYE’DE

MG, Avrupa’da satışa sunduğu en yeni elektrikli SUV modeli Marvel R Electric’in detaylarını aktararak dikkatleri üzerine çekti. İki farklı çekiş tipi ve üç farklı donanım seviyesine sahip yeni MG, çarpıcı tasarımı, yüksek kalitesi ve zengin donanımı ile dikkatleri üzerine topluyor. MG Marvel R Electric, MG Pilot teknolojik sürüş desteği, 19.4 inçlik dokunmatik ekranlı yeni MG iSMART bağlantı sistemi, V2L araçtan-cihaza şarj gibi üstün özellikleriyle kullanıcısına yepyeni bir deneyim vaat ediyor. Dört tekerden çekişli versiyonlarında 288 beygir güç ve 370 kilometre menzil, arkadan itişli versiyonunda ise 180 beygir güç ve 402 kilometrelik menzil sunan Marvel R Electric’in, her iki versiyonunda da 70 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon bataryalar yer alıyor. MG’nin yenilikçi premium SUV modeli, 4.9 saniyelik 0-100 kilometre hızlanması ve saatte 200 kilometrelik azami hızıyla yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olduğunu ispatlıyor. Doğan Trend Otomotiv, Marvel R Electric’i 2022 yılında Türkiye’de satışa sunacak.

300 BİNİNCİ KAMYON BANTTAN İNDİ

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 300 bininci kamyonunu üretim bandından indirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki üç kamyon fabrikasından biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 300 bininci kamyonu, Transaktaş Global Lojistik’e teslim edilen, Mercedes-Benz çekici ailesinin en yeni üyelerinden Actros 1851 Plus oldu. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine kamyon ihraç ediyor. Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’ini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın kamyon ihracatı, kurulduğu 2001 yılından bu yana 86 bin adedi aştı. Kamyon ürün grubu özelinde üstlenilen küresel ek sorumluluklar sebebiyle 2018 yılında 8.4 milyon Avro’luk yatırım ile Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde faaliyete alınan Aksaray AR-GE Merkezi, tüm dünyadaki Mercedes-Benz kamyonlarının tek yol testi onay merci konumunda olmayı sürdürüyor.



OPEL MÜZESİ ARTIK ONLİNE

Opel, 120 yılı aşkın otomobil üretimi deneyimini ve 159 yıllık marka geçmişini buluşturduğu Opel Müzesi’ni sanal platforma taşıyarak online ziyarete açtı. Opel’in klasikleşmiş modellerinden oluşan koleksiyonu; “Alternatif Sürüş”, “Yarış Dünyası”, “Muhteşem Yirmiler” ve “Herkes için Ulaşım” olmak üzere dört farklı tema altında toplanmış bulunuyor. Söz konusu sanal tematik turlar esnasında otomobillerin üzerinde bulunan bilgi kartları sayesinde Alman otomobil üreticisi, Opel tarihinin önemli anlarına sanal bir yolculuk sunuyor. Opel müzesi, opel.com/opelclassic adresi üzerinden ziyaret edilebiliyor.

VOLKSWAGEN’İN İLK SUV COUPE MODELİ: YENİ TAİGO

Volkswagen, ilk kez bir SUV coupé modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Avrupa pazarları için üretilecek olan Yeni Taigo, crossover (CUV) gövde tasarımı ve yüksek oturma pozisyonuyla sınıfının karekteristik özelliklerine sahip. Ayrıca Taigo, günlük kullanım için sunduğu birçok kişiselleştirilebilir ve dijital özellikleriyle de geniş bir kitleye hitap ediyor. Taigo, arka koltuklarda tavan yüksekliği kısıtlanmadan, coupé bir otomobil gibi geriye doğru eğimli olarak tasarlanmış. Taigo, Volkswagen’in MQB platformu üzerine inşa edilen giriş segmentindeki Polo ve T-Cross modellerinden sonra bu şasi üzerinden geliştirilen 3. model olarak öne çıkıyor. Çok sayıda yeni nesil sürüş destek sistemleriyle tüm yolcular için yüksek konfor ve güvenlik sunan Taigo’nun, 2022 bahar aylarında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

