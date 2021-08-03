Otomotiv sektöründe dikkat çeken düşüş

03 Ağustos 2021 Salı, 09:37

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 45,3 azalarak 47 bin 849 adede geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneğ (ODD) verilerine göre; temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalarak 36 bin 311 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 35,8 azalarak 11 bin 538 adede indi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2 düştü.

7 AYLIK SATIŞLAR YÜZDE 30 ARTTI

Dünya gazetesinin aktardıklarına göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 7 aylık dönemde yüzde 27 artarak 346 bin 636 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 40,1 artarak 95 bin 914 adede ulaştı.