İlkay Gündoğan: En güzel çocukluk anım Galatasaray'ın UEFA Kupası

27 Nisan 2021 Salı, 12:10

Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı gün yaşadıklarını anlattı.

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City açık ara farkla liderliğini sürdürüyor. İngiliz ekibinde Menajer Pep Guardiola'nın en iyi oyuncularından biri de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan.

Yıldız oyuncu, Galatasaray ile ilgili bir anısını paylaştı.

İLKAY GÜNDOĞAN NELER SÖYLEDİ?

The Player Tribune'e konuşan başarılı oyuncu, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının en güzel anılarından biri olduğunu söyledi.

"Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasını asla unutamam. Ailemizde annem Fenerbahçeli, onun dışında herkes Galatasaraylı.

"Hepimiz oturup finali izlemiştik ve Arsenal'i penaltılarla yendiğimizde, amcam gözyaşlarını tutamamıştı. Bu benim en güzel çocukluk anılarımdan biri."

"KARİYERİMİN EN ZOR YANI..."

A Milli Takım tercihini Almanya'dan yana kullanan İlkay Gündoğan, kararını verirken yaşadıklarını da anlattı.

"Kariyerimin en zor yanı hangi milli takımı tercih edeceğimdi. Tercihimin neden olacağı tepkileri asla hayal edemezdim. Türkiye'de Türklüğümü sorguluyorlar. Bu çok sinir bozucu.

"Almanya için oynuyor olmam benim Türk olmadığım anlamına gelmez. Türkiye'ye gittiğimde insanlar, yaptığım şeylerden dolayı benimle her zaman gurur duyuyor. Özellikle de dedemin memleketinde.

"Böylesine büyük iki kültürü yaşayabildiğim için çok şanslıyım"

İLKAY GÜNDOĞAN BU SEZON NE YAPTI?

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla, Premier Lig'de sahaya çıktığı 25 karşılaşmada 12 gol atarken iki kez de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde üç gol, bir asistlik performans gösteren yıldız oyuncu, tüm kulvarlarda 16 gol ve dört asistle oynadı.