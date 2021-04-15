Zeynep Demirel Seksenler kadrosunda dahil oldu

15 Nisan 2021 Perşembe, 11:42

TRT 1’in sekiz sezondur ekranlara gelen dizisi Seksenler’in oyuncu kadrosuna Zeynep Demirel dahil oldu.

2009 yılında Belçika güzel seçilen Zeynep Demirel, eğitimini sinema televizyon alanında yaptı.

İLK OYUNCULUK DENEYİMİ SEKSENLER’DE

Nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak uyandıran Demirel, İlk oyunculuk deneyimini Seksenler dizisinde yapacak. Oynayacağı karaktere çok sıkı bir şekilde hazırlanan Zeynep Demirel, ‘ Seksenler’i yakından takip ettiğini ve TRT 1 ekranlarında üstad oyuncularla birlikte kamera karşısına geçeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

SEKSENLER YENİLENEREK YOLUNA DEVAM EDECE

Dizinin senarist ve yapımcısı Birol Güven ise Zeynep Demirel’in oynayacağı rol hakkında bilgi vermezken ‘Seksenler’in yenilenerek yoluna devam edeceğini, Zeynep’in ve diziye yeni katılacak olan yeni oyuncu arkadaşların diziye çok şey katacağını ekledi.