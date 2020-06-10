İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme için, “26 Haziran 2009'da bu iki konuyu içeren kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. ‘Araştırsınlar’ diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü ikisinde de FETÖ komplolarıyla bağlantılı bir olayla karşı karşıyayız” dedi. Başbuğ’a yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez” dedi ve AKP’lileri suç duyurusunda bulunmaya davet etti.

