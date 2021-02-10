İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı: Savunma yapmayacağım

10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:20

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazetemize geçen ay verdiği söyleşide “Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullanmıştı. Başbuğ, bu ifadeleri sonrası AKP ve yandaş basın tarafından hedef gösterilmişti.

AKP, Başbuğ hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunurken, şikayet sonrası hakkında soruşturma başlatılan İlker Başbuğ, bugün İstanbul adliyesine giderek savcılığa ifade verdi.

İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Başbuğ’un, kendisi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daveti üzerine bugün ifadeye gittiğini bildirdi. Sezer, konuya ilişkin Başbuğ'un açıklamasını da paylaştı:

'İTİBAR ETMİYORUM'

"Bu suç duyurularına itibar etmiyorum ve hiçbir şekilde karşı savunma yapmayacağım" diyen Başbuğ, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Dünya Adalet Projesinin Hukukun Üstünlüğü Endeksinde, Türkiye 2020 yılında, 128 ülke arasında 107. sırada yer almıştır. Bu Türkiye’ye yakışan bir sonuç değildir.

Hukukun üstünlüğü konusunda bir ilerleme, iyileştirme gerçekleştirilemeden, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunları, başta ekonomi olmak üzere, çözebilmesi zordur.

Bu nedenlerle hukuk ve yargı konusu, Türkiye’nin birinci öncelikli sorunudur, konusudur.

Son kitabım; Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi, kitap serisinin üçüncüsüdür. Bu kitap 1961-1980 dönemini, o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir.

4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu kitabın tanıtımıyla ilgili bir söyleşim yayınlandı. Bu söyleşiden hareket edilerek hakkımda suç duyurularında bulunuldu. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, var olduğu bir ortamda, bu söyleşiden bir suç unsuru çıkartılabilmesi söz konusu bile olamaz.

Bu nedenlerle, bu suç duyurularına itibar etmiyorum.

Bu inançla da, bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım.

Bu davranış, Anayasa’ya, hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur.”