SON DAKİKA: AKP’den üç isme 81 ilde suç duyurusu

06 Ocak 2021 Çarşamba, 12:00

AKP, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı'nın yaptıkları açıklamaların ardından, 3 isim hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

BAHÇELİ’DEN GECİKMEDEN DESTEK

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada, üç isimle ilgili yaptığı açıklamada "Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara müsaade edilmeyecektir" ifadesini kullandı. Bahçeli ayrıca "Darbeler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin ya da bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir mizacın eseridir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazetemize geçen pazartesi verdiği röportajda, “Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" sözlerini söylemiş, AKP ve yandaş basın Başbuğ hakkında yorum ve haberlere yer vermişti.

Eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ise, katıldığı bir televizyon programında, “Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var” demişti.

Gazeteci Can Ataklı ise bir TV programında “Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi” ifadelerini kullanmıştı.



