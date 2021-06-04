İlker Başbuğ'dan Nâzım Hikmet paylaşımı: Yüce Türk şairi affet bizi
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, usta şair Nâzım Hikmet Ran'ın ölüm yıl dönümünde bir paylaşım yaptı. Başbuğ, Nâzım için "yüce Türk şairi affet bizi" dedi.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, komünist şair Nâzım Hikmet Ran'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başbuğ, usta şairin 64. ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu’da bir çınar altını senden esirgediğimiz için utandım. Dedim ki, utanmazlığın haksızlığın diz boyu olduğu bir ülkede utanmak ayıp değil. Sen vatanseverliğin gümbür gümbür sesi, yüce Türk şairi affet bizi"
Başbuğ'un paylaşımı şöyle:
ŞİİR YAZMIŞTI
2012'de FETÖ kumpasıyla tutuklanıp 2014'te tahliye edilen İlker Başbuğ, tutuklanma sürecini ve Silivri Cezaevi’ndeki günlerini anlattığı ‘Suçlamalara Karşı Gerçekler’ adlı kitabında Nâzım Hikmet’in yaşam öyküsünden etkilenerek yazdığı şiire de yer vermişti.
Başbuğ'un “Nazım‘a” adlı o şiiri şöyleydi:
"Yaban ellerinde,
mezarının başında,
yabancıyım sana.
Ne zaman ki,
Milli Mücadele’de Anadolu’ya kaçışını,
sonraki yıllarda,
ne büyük haksızlıklara,
zulümlere uğradığını,
ama
“Türklüğümü elimden alamazsınız”
diye haykırdığını,
Nüzhet, Piraye, Münevver, Vera ile,
yaşadığın inanılmaz aşklarını,
Raşit Kemali’den nasıl,
bir Orhan Kemal yarattığını,
öğrendiğim gün,
utandım.
Anadolu’da bir çınar altını,
senden esirgediğimiz için,
utandım.
Dedim ki:
üzülme, utanmazlığın, haksızlığın,
diz boyu olduğu bir ülkede,
utanmak ayıp değil.
Sen,
vatanseverliğin,
gümbür gümbür sesi,
yüce Türk şairi,
affet bizi."
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