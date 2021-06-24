İlyas Salman: ‘’Gözümün önünde yanarak öldü’’
Yeşilçam'un usta isimlerinden İlyas Salman, kardeşlerinden 7'sini yoksulluktan kaybettiğini, bir kardeşinin ise yanarak öldüğüne şahit olduğunu söyledi.
'Öksüz Mehmet’ isimli gösteriyle 1960 yılında Yeşilçam'ın kapısını aralayan İlyas Salman, zorlu hayat hikayesini anlattı.
Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Salman, babasının hamallık yaptığını, annesinin karlı havada su almaya gittiğini ifade etti. İlyas Salman, 11 kardeş olduklarını ancak 7 kardeşini ‘yoksulluk hastalığından’ kaybettiğini söylerken kendisinden bir yaş küçük kardeşinin sobanın üstünde kaynayan patatese uzanmaya çalışırken eteğinin tutuştuğunu söyledi.
‘HASTALIK HASTASI OLDUM’
Bu travmatik olaydan dolayı hastalık hastası olduğunu söyleyen Salman, bu travmayı hayatı boyunca atlatamadığını ve her gece rüyasında o anı gördüğünü ifade etti.
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