İmam hatipler için yeni proje: İsteyenlere 15-50 bin TL ödenecek

29 Eylül 2020 Salı, 08:41

İmam hatip liselerindeki akademik başarısızlığın önlenememesi MEB’i yeniden harekete geçirdi. İHL öğrencilerinin akademik başarılarının geliştirilmesi ve “Milli, manevi, ahlaki değerleri benimseyen bireyler olarak yetiştirilmesi” amacıyla “Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM)” projesi başlatıldı.

Bütçesinin büyük bölümünü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne aktaran Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatip liselerinin eğitim kalitesini yükseltmek için bir kez daha harekete geçti. İHL’lere yönelik Ekim 2019’da başlatılan, “Akademik Destek Programı” isimli projenin henüz bir yılı tamamlanmadan, benzer amaçlı yeni bir proje daha hayata geçirildi.

BÜTÇE 50 BİN TL

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, ERDEM adı verilen proje kapsamında destek için başvuran imam hatip liselerine 15 bin TL ile 50 bin TL arasında bütçe verilmesi kararlaştırıldı. Programın hedef kitlesi Anadolu imam hatip liseleri yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri olarak belirlendi. Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimlerin yanı sıra STK’ler ile de protokol çerçevesinde işbirliğinin yolu açıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, “Öncelikli konu başlığı” olarak sıraladığı akademik başarının artırılması başlığı ile “Kişisel ve Mesleki Gelişim, Bilimsel Çalışmalar ve Yenilikçi Fikirler, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık, Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük” başlıklarını desteklenecek proje konu başlıkları olarak sıraladı.

ÖDEME 2020 BÜTÇESİNDEN

Uygulama kılavuzuna göre, projeye yalnızca Anadolu imam hatip liseleri başvurabilecek. Okulların en fazla bir başvuruda bulunabileceği projede okul müdürleri, projelerin hazırlanması, sunulması ve proje sunumu için koordinatör görevlendirmede yetkili olacak. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için azami süre dokuz ay olarak belirlendi. Projelerin bütçesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçe programından karşılanacak.