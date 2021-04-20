İmam 'vefata sebep olmayalım' dedi ama: Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde sıfır tedbir

20 Nisan 2021 Salı, 14:52

Nur cemaatinin kurucusu Said Nursi'nin "talebe"lerinden Hüsnü Bayramoğlu, 2 haftadır gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Bayramoğlu için bugün Eyüpsultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken hazır bulundu.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı törende salgın tedbirleri yine yok sayıldı. Cenazenin toprağa verileceği Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki defin sırasında mezar başında onlarca kişi cenazeye toprak atmak için birbiriyle yarıştı.





Nur cemaatine yakın Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan defin sırasında, mezar başında toplanan yaklaşık 100 kişilik kalabalık mesafe kuralını unuttu. Tabuta değmek ve mezara toprak atmak için çabalayan kalabalığı "Kimsenin hastalığına vefatına sebep olmayalım. Cenazedeyken burada hayatlara son verecek bir halimiz olmasın. Vebale günaha girmeyelim" diye seslenmesi de durduramadı.

