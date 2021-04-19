Hüsnü Bayramoğlu, Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?

19 Nisan 2021 Pazartesi, 17:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve AKP’li birçok siyasetçi dün akşam saatlerinde art arda taziye mesajları yayımladı.

Taziye mesajlarının sebebi, Nur cemaatinin Meşveret grubu önderlerinden Hüsnü Bayramoğlu’ydu. Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, koronavirüs tedavisi gören Bayramoğlu’nun 22.30’da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ölüm haberinden sonra AKP’li siyasetçilerin ve Saray’da görev yapan isimlerin art arda taziye mesajları paylaşması, Bayramoğlu’nun Bakanlarla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisini akıllara getirdi.

FETÖ LİDERİNİ SAVUNMUŞLARDI

Şimdi takvimi geriye doğru saralım.

28 Şubat döneminde Milliyet gazetesindeki Gülen’in Nurculuğunu sorgulayan yazıların ardından, Said Nursi’nin yaşayan dört müridi; Mustafa Sungur, Bayram Yüksel, Hüsnü Bayramoğlu ve Abdullah Yeğin ortak imza ile Gülen’e yazmıştı. Mektup'ta Gülen için "Nurculuğun dünyadaki öncüsü" denilmişti.

Fakat 2016'daki FETÖ'cü darbe girşiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede dikkat çeken detaylar ortaya çıkmıştı.

CEMAAT LİDERİNİ SARAY’DA AĞIRLAMIŞTI

Bundan 5 yıl önce, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Nur cemaatinin Meşveret grubu önderlerinden Hüsnü Bayramoğlu’nu ağırlamıştı.

Hükümetin yıllarca faaliyetlerine izin ve destek verdiği bilinen bir cemaatin darbe girişiminin ardından devletin başındaki ismin yine bir cemaat liderini ağırlaması ise tepkilere neden olmuştu.

FETÖ’YE KARŞI “SİPER OLACAĞIZ” DEMİŞTİ

Görüşmenin ardından Bayramoğlu’nun Erdoğan’a verdiği mektupta yazanlar ise dikkat çekmişti. Bayramoğlu mektubunda, Nur cemaati lideri Said Nursi’nin yazdığı risalelerin Diyanet tarafından basılmasına “Vesile olduğu” için Erdoğan’a teşekkür etmişti.

Bayramoğlu mektubunun devamında ise “Nur külliyatı”nın da basımı için Diyanet’e emir vermesini Erdoğan’dan talep etmişti. Ardından “Nur külliyatı”nın basımının FETÖ’ye ve diğer “Şerlere” karşı bir “Siper” olacağını söylemişti.

Peki, Türkiye bir cemaatin darbe girişimiyle karşı karşıya kalmışken nasıl olacaktı da başka bir cemaatin yayınları ülkeye “Siper” olacaktı?

DEVLETTEKİ NUR AĞI: “ORDU İLE ALAKADARIZ”

Bayramoğlu’nun talep ettiği aslında FETÖ’nün devlette boşalan koltukları mıydı? Tam da bu noktada devletteki “Nur ağı” dikkat çekiyordu.

Hüsnü Bayramoğlu, 2016’da yapılan Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile de kısa bir görüşme yapmıştı. Hatta şimdilerde Milli Savunma Bakanı olan Akar, Bayramoğlu’ndan dua etmesini istemiş, Hüsnü Bayramoğlu da Akar’a, "Ben Bediüzzaman’ın talebesiyim. Ordu ile alakadarız" diye yanıt vermişti. Bayramoğlu’na burada Erdoğan tarafından özel bir ilgi gösterilmişti.

Bayramoğlu’nun “Ordu ile alakadarız” sözleri ise yıllar sonra Ayasofya’da vücut bulmuştu.

GENELKURMAY BAŞKANI İLE YAN YANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz’da, Ayasofya’nın ibadete açıldığına dair kararnameyi imzalamıştı. Aynı Hüsnü Bayramoğlu Erdoğan’a bir mektup yazmış ve karardan dolayı Erdoğan’ı tebrik etmişti.

Tebriğin arkasında ise rivayete göre Nur cemaati lideri Said Nursi’nin “Ayasofya’nın cami olacağını ben değil Hüsnü görecek” sözleri vardı. Nitekim Erdoğan da Said Nursi’nin öğrencisi Hüsnü Bayramoğlu’nu Ayasofya’da kılınacak namaza davet etmişti. Bayramoğlu, Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’le yan yana gelerek fotoğraf çektirmişti.

Yani bir nevi “Kehanetlerle” birlikte bir cemaat lideri devletin en üst mertebeleriyle yan yana getirilmişti.

NURCULARLA BİRLİKTEYİM DEYİP BAYRAMOĞLU’NA ŞEMSİYE TUTMUŞTU

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından FETÖ’ye karşı “Siper” olmak istediklerini üstü kapalı dile getiren Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Bayramoğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Soylu, Cumhurbaşkanlığı’ndaki bir resepsiyonda Hüsnü Bayramoğlu’nu “İşte Hüsnü Ağabey burada. Ağabey bize dua et, ağabey dua et. İşte Nur talebeleri, işte devletine hükümetine sahip çıkıyor, tankları durduranlar burada” sözleriyle karşılamıştı. Ve burada Hüsnü Bayramoğlu’na şemsiye tutmuş, hürmetini göstermişti.

Nitekim Soylu bir Said Nursi’nin bir diğer öğrencisi 92 yaşındaki Mehmet Fırıncı’nın taziye programında, çocukluğundan bu yana Nurcularla birlikte olduğunu vurgulamıştı.

CEMAATLERİN KİRİ BAŞKA CEMAATLERLE TEMİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Görüldüğü üzere, Bayramoğlu FETÖ’cü darbe girişiminin ardından “Devlete siper olmak istiyoruz” diyerek devletin tepe isimleriyle birçok kez yan yana gelmişti. Şüphesiz ki devlette aralarında İçişleri Bakanın da olduğu isimlerin apaçık desteğini almıştı. Yani Bayramoğlu’nun FETÖ’ye karşı “Siper olacağız” sözlerinin arkasında devlette boşalan koltuklar vardı.

Yani durum Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın, devletteki Nurcu ağı tehlikesine dikkat çektikleri “Metastaz 2: Cendere” adlı kitaplarında dedikleri gibi:

“Türkiye’nin ‘arınma’ dediği süreci teslim ettiği kurumların durumu kirli bir su gibi. Cemaatlerin kiri başka cemaatlerle temizlenmeye çalışılıyor. FETÖ’nün bir Nur yapılanması olarak doğduğu unutularak, ona alternatif yine FETÖ’nün eski dostu Nurculardan bulunuyor. Risalelerin sadeleştirilmesi tartışması olmasa Gülen ile gül gibi geçinip gidecek cemaatler, Türkiye’nin geleceğini belirlemeye devam ediyor.

Bu şekilde yıkandığımız sürece ne kadar temizlendiğimizi hep tartışmaya devam edeceğiz. Kim bilir, belki de o su hep kirli kalsın istiyorlar.”