İmamoğlu, 2021 yılı İBB bütçesini açıkladı

19 Kasım 2020 Perşembe, 18:48

2020 tablosunda kendilerini en fazla zorlayan faktörün, önceki yönetimin, İBB’ye yüklemiş olduğu 5,8 milyar TL ticari ve 2 milyar Euro’nun üzerindeki finansman borçları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “2020 Ocak ayında 6,6 TL olan Euro’nun Kasım başı itibariyle 9,1 liraya yükselmesinin 16 milyon İstanbulluya yüklediği ek borç yükü, 5,4 milyar Türk Lirası’dır” bilgisini paylaştı. İmamoğlu, bu rakamın, tüm İBB kadrolarının maaşlarının yaklaşık 3,5 yıllık toplamına denk düştüğüne vurgu yaptı.

2021 yılı bütçesini, İstanbulluların, beklenti ve taleplerini dikkate alarak hazırladıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Toplam bütçe gelirlerimizi 25,5 milyar lira, bütçe giderlerimizi 28,9 milyar lira olarak planladık. 3,4 milyar lira açığımız olacak. 2020 yılı bütçesinde bu açığı 4,6 milyar liraya indirmiştik. 2021 bütçesinde bu rakamı, 3,4 milyar lira olarak öngörüyoruz. 2020 yılının ilk 10 ayında 3,9 milyar lira kredi borç ödemesi yaptık. İştiraklerimiz tarafında 2021 yılındaki toplam bütçemiz 31 milyar lira, öngördüğümüz toplam iştirak karları ise 2 milyar lira olacak. Böylelikle toplam bütçemiz 75,5 milyar liraya ulaşacaktır” dedi. “2021 yılında 28,9 milyar lira olmasını öngördüğümüz gider bütçesinin tam üçte biri yatırım bütçesidir” diyen İmamoğlu, önümüzdeki sene, 11,1 milyar lira civarında net yatırım yapacaklarının altını çizdi.

İmamoğlu, kurumun konsolide yatırım bütçesinin, 3,9 milyar lirası İSKİ, 1,6 milyar lirası İETT ve 1,3 milyar lirası iştirak şirketleri olmak üzere, toplam 18 milyar liraya ulaşacağını vurguladı.

''GÜVENİLİR VERİLER AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUM”

Alınan tüm tedbirlere rağmen, 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanı yaklaşık 2000 personelin Kovit-19 testlerinin pozitif, bin 322 personelin de karantina altında olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “7/24 hizmet veren kurumumuzun çalışanlarından ne yazık ki bugüne kadar pandemi sebebiyle 21 arkadaşımızı kaybettik. Bu vesileyle onlarla birlikte, 2020 yılında aramızdan ayrılan 53 çalışma arkadaşımı rahmetle anıyorum. Bu vesileyle salgının kontrolünü yönetmekten sorumlu olan tüm makamları artık doğru ve güvenilir veriler açıklamaya, doğru politikalar ve cesur kararlar almaya bir kez daha davet ediyorum. Daha önce de açıkladığım gibi, sadece İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü’ne defin için gelen ve sağlık kuruluşlarından ölüm nedeni ‘bulaşıcı hastalık’ olarak bildirilen vatandaşlarımızın sayısı, Türkiye geneli için açıklanan sayıdan her gün ortalama 50-60 kişi daha fazladır” diye konuştu.

'SALGININ YAYILMA HIZINI KESEBİLİRİZ'

İBB Bilim Kurulu’nun, kendilerine, 2-3 haftalık bir kapanma gerektiği önerisinde bulunduğunu aktaran İmamoğlu, bu kapsamda 3 gün önce aldıkları yeni tedbirleri Meclis üyeleriyle paylaştı. İmamoğlu, hükümetin salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutlarının daha da genişleyebileceğini kaydetti. “Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığı’mızla, belediyemiz ortak çalışabilirse, elimizdeki imkan ve araçlarla salgının yayılma hızını kısa sürede kontrol altına almamız mümkündür. 16 milyonun sesi ve temsilcisi olarak vatandaşlarımızın hayat hakkını savunmak adına, bir an önce doğru kararlar alarak hızla harekete geçmemiz gerektiğini hükümetimize, bakanlığımıza ve ilgili karar vericilere hatırlatmayı bir kez daha görev biliyorum” ifadelerini kullandı.

“1 MİLYONDAN FAZLA HANEYE YARDIM ETTİK”

2020 yılında kıtlaşan kaynakları her açıdan çok iyi kullandıklarının altını çizen İmamoğlu, örnek olarak, geçmiş dönemde durdurulan, yeni dönemde finans sorunlarını çözerek başlattıkları metro, ulaşım, alt yapı ve çevre yatırımlarını gösterdi. İmamoğlu, sunumunda tüm bu örnekleri detaylarıyla Meclis üyeleriyle paylaştı. Pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri sosyal yardım politikaları ve uygulamaya koydukları projelere de değinen İmamoğlu, bu şekilde 1 milyondan fazla haneye yardım ettiklerinin altını çizdi. İmamoğlu, “Bizden önceki yönetimlerin kullandığı sosyal yardımlar bütçesini, tam 4 kat artırarak, hane halkına yaptığımız transferler sayesinde ‘adil bir İstanbul’ yaratma sözümüzde tarihi bir yol aldık. Yoksul semtlerde kurduğumuz kreşlerimiz, ücretsiz süt dağıttığımız yüzbinlerce çocuğumuz ve tarımsal destek verdiğimiz İstanbullular da 2020 yılında dokunduğumuz önemli vatandaş kesimleri oldular” diye konuştu. İBB’de liyakate dayalı bir sistemi oturttuklarını vurgulayan İmamoğlu, “Daha düne kadar İBB ve iştirakleri, nasıl işe başvurulacağı bile belli olmayan bir yapıdayken, bugün liyakatin esas olduğu ve en çok çalışılmak istenen kurumlara dönüştü” dedi.