İmamoğlu: Akit bir gazete değildir

24 Aralık 2020 Perşembe, 14:38

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından iş başına geldikten sonra, her 6 ayda bir hesap verme geleneğini devam ettirdi.

Bu amaçla 3’ncü kez kamuoyunun karşısına çıkan İmamoğlu, 18 aylık görev süresinin hesabını, 18 maddede özetlediği icraatlarıyla verdi.

İmamoğlu, toplantıda Akit gazetesinden bir muhabirin sorduğu soruya “Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem” dedi.





