İmamoğlu: Akit bir gazete değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbaşına gelişinin 18’nci ayında yapılan toplantıda, Akit gazetesinden bir muhabirin sorduğu soruyu geri çevirerek, "Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 14:38
İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından iş başına geldikten sonra, her 6 ayda bir hesap verme geleneğini devam ettirdi.

Bu amaçla 3’ncü kez kamuoyunun karşısına çıkan İmamoğlu, 18 aylık görev süresinin hesabını, 18 maddede özetlediği icraatlarıyla verdi.

İmamoğlu, toplantıda Akit gazetesinden bir muhabirin sorduğu soruya “Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem” dedi.



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