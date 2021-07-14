İmamoğlu çağrıda bulunmuştu, sanatçı Selçuk Balcı bağışını yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Sanatçı Selçuk Balcı, İstanbul Vakfı'na bağış yaptığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor. Gelin bu evlerin kapısını sizin için çalalım. Binlerce insanımızı bu bayramda hep birlikte sevindirelim" diyerek İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyasına katılma çağrısında bulunmuştu.
Sanatçı Selçuk Balcı, İmamoğlu'nun çağrısı sonrası sosyal medya hesabından İstanbul Vakfı'na kurban bağışında bulunduğunu açıkladı.
300 bin eve et girmiyormuş diyen Balcı yaptığı bağışı şu sözlerle duyurdu;
"Bu yıl Kurban Bağışımı İstanbul Vakfı’na yapacağım. 300.000 eve, et girmiyormuş. Bir kaç tanesinin mutfağında pişecek olan aşa katkımız olacak ise ne mutlu bize. İnsanlığa, buzdolabına atıp kışlık, yemeklik et stoğu yapmaktan daha faydalı olacağını düşünüyorum."
Dahsa sonra bağış dekontunu da paylaşan Balcı, "İyilik bulaşıcıdır derler. Bu yüzden paylaştım, yanlış düşünülmesin" ifadelerini kullandı.
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