İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı çağrısı: İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hem ibadetimizi yerine getirmek hem de dayanışmayı büyütmek için kurban bağışlarını İstanbul Vakfı’na yapalım" çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 12:01
İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı çağrısı: İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor…
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Sosyal medya hesabından "İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor…" bilgisini veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Bağışlarınızın ihtiyaç sahiplerine en güvenli şekilde ulaştırılacağından emin olun" teminatı verdi.

İmamoğlu'nun, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor…

Hem ibadetimizi yerine getirmek hem de dayanışmayı büyütmek için kurban bağışlarını İstanbul Vakfı’na yapalım. Bağışlarınızın ihtiyaç sahiplerine en güvenli şekilde ulaştırılacağından emin olun. 


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