İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı çağrısı: İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor…

13 Temmuz 2021 Salı, 12:01

Sosyal medya hesabından "İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor…" bilgisini veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Bağışlarınızın ihtiyaç sahiplerine en güvenli şekilde ulaştırılacağından emin olun" teminatı verdi.

İmamoğlu'nun, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor…

Hem ibadetimizi yerine getirmek hem de dayanışmayı büyütmek için kurban bağışlarını İstanbul Vakfı’na yapalım. Bağışlarınızın ihtiyaç sahiplerine en güvenli şekilde ulaştırılacağından emin olun.