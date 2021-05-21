İmamoğlu, Ceza’dan İstanbul için rap şarkı istedi
İBB Başkanı İmamoğlu, pandemi tedbirleri nedeniyle kitlelerle buluşamadan19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı çevirimiçi etkinliklerle ama coşkuyla kutladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce deniz üstünde bir platforma kurulan tenis kortunda sporcular ve eşiyle birlikte tenis oynadı. Ardından onlarla birlikte Kuruçeşme Arena’da Ceza, Can Bonomo ve Ayben’in sahneye çıktığı ve çevrimiçi olarak yayımlanan konseri izledi. Konser öncesi deniz üzerine yerleştirilen platformdan ışık gösterisi yapıldı. Rap müziğin ünlü ismi Ceza’yı performansından sonra sahnede kutlayan İmamoğlu, sanatçıya “Enerji ve tempon müthiş, İstanbul’a iyi geldi. Enerjinizle, ritminizle çok güzel bir İstanbul şarkısı ister bu İstanbul. Kalbimden öyle geçti. Bütün dünyaya ritim oluşturalım: Sizlerden İstanbul şarkısı isteriz” sözleriyle teşekkür etti.
‘BİZE ÖZGÜRLÜK YAKIŞIR’
19 Mayıs’a giden yolun, 16 Mayıs’ta İstanbul’dan başladığını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu şehrin özgürlüğü kısıtlanmıştı. İşgal altındaydı. Atatürk’ün ruhu, onu gördüğünde, ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış’ dedi. Ve o ruh, ‘Geldikleri gibi giderler’ cümlesiyle harekete geçti. Buradan 16 Mayıs’ta yola çıktı, 19 Mayıs’ta İstanbul’dan Samsun’a vardı, ilk adımını attı ve toplumu, milleti canlandırdı. Çünkü bize özgürlük yakışır. Bizim milletimize de özgürlük yakışır. Hiç kimse baskı altında kalmasın. Mustafa Kemal Atatürk’ün umutla yürüdüğü o yolculuk, bize özgürlüğü, barışı, huzuru getirdi. Atatürk, önderimiz; 23 Nisan’ı çocuklara, 19 Mayıs’ı gençlere hediye ederek ülkenin geleceğinin teminatının onlar olduğunu bize gösterdi.”
‘ÇAĞDAŞ BİR ÜLKE OLMALIYIZ’
Ekrem İmamoğlu, pandemi sonrası gelecek sene geniş katılımlı kutlamalar yapılacağının da müjdesini verdi: “Gençliğimiz var, gençlerimiz var. Enerjimizin çok yüksek olması, üreten, çağdaş bir toplum olmamız lazım. Her çağdaş unsuru teknolojiyi, dijitali, yaşamı, müziği, sanatı, kültürü bu ülkeye katmamız lazım. Onun için buradayım. İnşallah bu pandemi ayrı kaldığımız son bayram olsun. Seneye, hatta bu yaz, yüz binlerce insanın katıldığı konserlerde bir arada olalım.”
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