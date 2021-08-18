İmamoğlu, İBB barınağındaki iddialar üzerine harekete geçti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda ölen onlarca kedi ve köpeğin cansız bedeninin çürümeye terkedildiği iddiası üzerine harekete geçti.
İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda ölen onlarca kedi ve köpeğin bir çukurun içinde çekilen görüntü ve fotoğrafları tartışma konusu oldu. Mahalle sakinleri de barınaktan çevreye kötü koku yayıldığını iddia etti.
Bugün ise, kedi ve köpeklerin cansız bedeninin bulunduğu çukurun İBB'ye ait iş makineleri tarafından toprakla örtüldüğü ileri sürüldü.
'SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR'
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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