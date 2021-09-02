İmamoğlu için İYİ Parti iddiası: Cumhurbaşkanı adayı olabilir
Genar Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin adayı olabileceğini öne sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adayının Millet İttifakı’nın ortak kararıyla belirleneceğini ve birden fazla aday olabileceğini söyledi.
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır” denildi.
Cumhur İttifakı’nın baraj oranı konusunda anlaştığını Bahçeli kanalıyla duyurulduğu bir günde Kılıçdaroğlu’ndan gelen “Birden fazla adayımız olabilir” açıklamasının ne anlama geldiğine dair ise farklı yorumlar ortaya atıldı.
İMAMOĞLU İDDİASI
Konuyla ilgili Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e açıklamalarda bulunan Genar Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş, seçime giderken asıl tartışmanın Millet İttifakı partisi üyeleri arasında değil, CHP içinde parti yönetimi ile belediye başkanları arasında olacağını öne sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin adayı olabileceğini öne süren Aktaş, "Seçimi kazandığından beri İmamoğlu, daha çok İyi Parti ile ittifak yaptı." dedi.
Aktaş devamında, "CHP kurumsalını belediyeye pek yaklaştırmadı. Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İyi Parti’nin adayı olarak ortaya çıkabilir." diye konuştu.
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