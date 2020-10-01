İmamoğlu: Özel tiyatroların yaşaması lazım, buna özel bütçe yapacağız

01 Ekim 2020 Perşembe, 12:30

İstanbul Büyükşehir Belesiyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemleri alarak, perdelerini yeni bir repertuvarla açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp, yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı tek perdelik oyunu, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izledi.

DAYANIŞMAYI VURGULADI

Pandemi süreci nedeniyle bütün sahne sanatlarının zor günler geçirdiğini aktaran İmamoğlu, oyun öncesinde yaptığı değerlendirmede, “Ama buna rağmen, kısıtlı koşullarda, dayanışma içerisinde bir dönemi geçirmek istiyoruz” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen’in daveti üzerine sahneye çıkarak oyunculara çiçek verdi.

'ÖZEL TİYATROLARIN YAŞAMASI LAZIM'

“Sanatın her kolu, bir moral. Tiyatro da bunlardan bir tanesi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burası, tarihi bir tiyatro. Ülkemizin sanat tarihi, neredeyse bu sahnelerde yazılmış diyebiliriz. O bakımdan, bu sene Şehir Tiyatroları’nın ilk gecesinde bir arada olmak istedim. Aynı zamanda, özel tiyatrolarla dayanışma içerisinde bir süreci başlattıkları için arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bunu geliştirmemiz lazım, özel tiyatroların yaşaması lazım. Buna özel bütçe yapacağız. Özel bir bütçeyi, Şehir Tiyatroları’yla ve diğer sanat alanlarıyla 'nasıl paylaştırırız, nasıl yönetiriz'e bakacağız. Çünkü, hiçbir özel tiyatronun kapanmasını arzu etmeyiz. Bu manada arkadaşlarım, titiz bir çalışma yapacaklar. Hem sanatı hem sanatçıyı, sahneleri, tiyatroları, diğer sanat dallarını da koruyarak, inşallah bu dönemi, sanat adına hasarsız atlatalım istiyoruz. Zira sanat yaşarsa, insan yaşadığının farkına varacaktır. Sanatı onun için yaşatmamız lazım, insanlarımızın mutlu olması için.”