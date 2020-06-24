İmamoğlu: ‘Paraları serbest bırakın’

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 23 Haziran yerel seçimlerinin 1. yıldönümünde 1 yılda yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını tek tek anlattı. İmamoğlu koronavirüs salgın önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek için başlattığı bağış kampanyası hesabına bloke konduğunun altını çizerek “O paraları serbest bırakın. Bir ekmeğe bile muhtaç olan insanlarımıza o parayı derhal ulaştıralım. Vatandaşlarımız size haklarını helal etmiyor, açık söyleyeyim ben de hakkımı helal etmiyorum” çağrısında bulundu.

İBB’nin Saraçhane’deki binasını kütüphane yapma vaadini anımsatan İmamoğlu, “Biz seçimi kazandıktan sonra, apar topar Saraçhane binamız için ‘1’inci grup anıt eser’ statüsü ilan ettiler. Yani hizmet binamızı, Süleymaniye Camii ve Ayasofya Camii gibi tarihi eserler mertebesine aldılar” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde “Adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yolunda” sloganıyla gerçekleşen toplantıya

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte girdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni oluşturulan toplantıda İmamoğlu, konuşmasına “Savunma Yürüyor” sloganıyla 19 Haziran günü yürüyüşe geçen, ancak Ankara girişinde müdahaleyle karşılaşan baro başkanları ve avukatları selamlayarak başladı.

‘16 MİLYONA HESAP VERMEK’

İmamoğlu, toplantının amacının “16 milyona hesap vermek” olduğunun altını çizerek “ilk 1 yılı” anlattı. İmamoğlu “Gelirlerimiz; planlı bütçemizden 5 milyar, bir önceki yıl aynı dönemden ise 1.5 milyar lira daha düşük noktaya geriledi. Aldığımız tasarruf tedbirleri ve etkin bütçe yönetimiyle giderlerimizi yöneterek, neredeyse denk bütçe seviyesine geldik. Bu tabloda bizi zorlayan, en önemli faktör, bizden önceki yönetimlerin İBB’ye yüklemiş olduğu borçlar ve kredi geri ödemeleridir. İkinci önemli faktör iktidar blokunun uygulamaları ve yaklaşımlarıdır” dedi.

Salgın sürecinde belediyenin aldığı önlemleri anlatan İmamoğlu özetle şöyle konuştu: “Ne yazık ki hükümetimiz, bu büyük krizde bile bizlerle omuz omuza çalışmaktan uzak durdu. Hatta tam tersine, toplumsal dayanışmayı harekete geçirmek için başlattığımız kampanyamız yasaklandı. Vatandaşların bağışladıkları paralar bloke edildi. O derhal paraları serbest bırakın. Vatandaşlarımız size haklarını helal etmiyor, açık söyleyeyim ben de hakkımı helal etmiyorum.”

İstanbul için en önemli 3 tehditi; “deprem”, “mülteci meselesi” ve “Kanal İstanbul” olarak sıralayan İmam-oğlu, “Birileri ve onların yakın çevresi para kazanacak diye bu kadim şehrin doğal çevresinin, yaşam alanlarının ve su havzalarının yok edilmesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz” dedi. İmamoğlu, konuşmasının sonunda özetle “Bu aziz şehrin sorunlarına ve sizlerin ihtiyaçlarına eşitlik, dayanışma, üretim, özgürlük doğrultusunda çözüm üstüne çözüm üreteceğiz” dedi. Toplantı sonunda, birinci yıl anı fotoğrafı çekildi.

GENEL BAŞKANLARIN MESAJLARI OKUNDU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mesajlarının okunduğu toplantıya; TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP ve İYİ Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile İBB üst yönetimi tam kadro katıldı.

