İmamoğlu'na ABD Büyükelçisi'nden ziyaret

22 Eylül 2020 Salı, 16:58

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gelerek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

ABD Büyükelçiliği'nin bir İBB projesine destek verdiği ve bugün gerçekleşecek ziyaretin de bu çerçevede şekillendiği öğrenildi.

Satterfield, ocak ayında da İBB'ye gelerek İmamoğlu ile görüşmüştü.