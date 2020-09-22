İmamoğlu'na ABD Büyükelçisi'nden ziyaret
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gelerek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
ABD Büyükelçiliği'nin bir İBB projesine destek verdiği ve bugün gerçekleşecek ziyaretin de bu çerçevede şekillendiği öğrenildi.
Satterfield, ocak ayında da İBB'ye gelerek İmamoğlu ile görüşmüştü.
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