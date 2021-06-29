İmamoğlu'na Vali'ye hakaretten ikinci ceza

29 Haziran 2021 Salı, 16:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran 2019’da seçim çalışmaları sırasında Ordu’da VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine, kısa bir açıklama yapmıştı. İmamoğlu’nun burada, “vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır” dediği iddia edilse de İmamoğlu o gün “Vali basitlik yapmıştır” dediğini belirtmişti.

İmamoğlu'na eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle, Vali Seddar Yavuz tarafından manevi tazminat davası sonuçlandı.

“FAİZİ HARİÇ 20 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK”

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bugün 9’uncu duruşması davada mahkeme İmamoğlu’nun Vali Seddar Yavuz’a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti.

BAŞSAVCILIK DA CEZA VERMİŞTİ

Öte yandan, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde İmamoğlu hakkında açılan ve 17 Mart 2021 tarihinde karar verilen ceza davasında Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi sanık İmamoğlu'nu cezalandırmış ve 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti.



