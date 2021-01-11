İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mobil Halk Ekmek Büfeleri"nin hizmete açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemde seçim müziği olan "Dombra" şarkısıyla duyurdu.
İBB'nin Mobil Halk Ekmek Büfeleri açılışını resmi TikTok hesabından duyuran başkan Ekrem İmamoğlu, "Dombra" ile gönderme yaptı.
İmamoğlu'nun, Halk Ekmek büfelerinde oluşan ekmek kuyruklarını azaltmak için 142 yeni büfe açılması talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 40 yeni "Mobil Halk Ekmek Büfeleri"ni faaliyete geçirdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi TikTok hesabı üzerinden "Mobil Halk Ekmek Büfeleri"nin hizmete girdiğini duyururken, geçmişte AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından seçim müziği olarak kullanılan "Dombra" şarkısıyla paylaşım yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu ve çok sayıda mesaj atıldı.
NE OLMUŞTU?
Halk Ekmek büfelerinde kuyrukları önlemek için İBB yönetimi Belediye Meclisi gündemine yeni büfeler açılması önerisiyle geldi. Ancak AKP ve MHP temsilcileri, ‘örgüt militanlarına peşkeş çekileceği' iddiasıyla bu öneriye karşı çıktı. 142 yeni büfeyi bu nedenle açamayan İBB yönetimi de kentin yoksul bölgelerinde görev yapacağı belirtilen 40 Mobil Halk Ekmek Büfesi'ni dün hizmete soktu. Mobil büfeler yaklaşık bin 700 ekmek taşıma kapasitesine sahip.
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