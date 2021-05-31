İmamoğlu'ndan anlamlı 'Gezi Parkı' paylaşımı: Bu ülke çocuklarını hiç unutmayacak...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu ülke bu kadim şehrin değerlerini, doğasını savunanları ve umut dolu çocuklarını hiç unutmayacak..." açıklaması yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Gezi Parkı ile ilgili anlamlı bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu'nun paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.
"ÇOCUKLARINI HİÇ UNUTMAYACAK..."
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Gezi Parkı' etketiyle, "Bu ülke bu kadim şehrin değerlerini, doğasını savunanları ve umut dolu çocuklarını hiç unutmayacak..." düşüncesini dile getirdi.
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