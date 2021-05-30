Kılıçdaroğlu'ndan, Gezi Parkı eylemlerinin 8. yılında videolu paylaşım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerinin 8. yılında Twitter hesabından bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda, Gezi Parkı eylemlerine katılan gençlere, “Siz kazandınız” diye seslendiği konuşmasından kesitle birlikte dönemden görüntülere yer verildi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi'de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı. Vasat, o günden beri debeleniyor, saraya sıkıştı, algı ve magazincilikten öteye gidemiyor. Kazandınız gençler" ifadelerini kullandı.
Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi'de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı. Vasat, o günden beri debeleniyor, saraya sıkıştı, algı ve magazincilikten öteye gidemiyor. Kazandınız gençler.#GeziKazandı#Gezi8Yaşında pic.twitter.com/IYFdphXf9d— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 30, 2021
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında, eylemler döneminde kendisinin Gezi Parkı'na yaptığı ziyaretin de bulunduğu video da yer aldı. Videoda bu yılın başında ayrıldıklarını duyuran Daft Punk grubunun "Veridis Quo" adlı parçası da müzik olarak kullanıldı.
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