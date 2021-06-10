İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “hizmet” yanıtı

10 Haziran 2021 Perşembe, 15:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda bulunan spor tesislerinin yenilenerek açılması nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Her alanda kente hizmet ettiklerini vurgulayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisi ve İstanbul hakkındaki olumsuz sözlerine yanıt verdi.

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın takip etmesi mutlu ediyor. İcraatlarımızı ve bizi takip etmeyi çok seviyor” diyen İmamoğlu, Erdoğan'a şöyle yanıt verdi:

“Bizi imrenerek izlediğinin de farkındayım. Vardır ya; çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor Ankara’dan. Ne mutlu bana. Bundan mutluyum. Gerçekten sıkı bir takipçimiz olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir düşünürse, bir gün İstanbul turunu onla yapmak isterim. Yani şu İstanbul’u bir gezdirmek, ona, bilmediği hatta bazen yanlış anlatılan icraatlarımızı bizzat yerinde anlatmak isterim. İsterse halı sahada bir maç bile yaparız kendisiyle. Tenis de oynarız. Bu keyifli geziye kendilerini davet ediyorum. İlgisini lütfen kaybetmesin. İmrenerek izlemeye devam etsin.”

Tesisin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da burada yanıtladı. İmamoğlu’nun sorulara yanıtları şöyle oldu:

CUMHURBAŞKANI’NA İSTANBUL DAVETİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silahtarağa’da düzenlediğiniz temel atmama töreninizi baz alarak, Riva’dan, Küçükçekmece derelerinin kirliliğinden bahsederek, “Her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine bu ülkeyi terk etmeyeceğiz” dedi. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?

“Az önce de söyledim; imreniyor, gıpta ediyor. Bizi, iyi takip ediyor. Bundan mutlu oluyorum. Açıkçası bu mutluluğundan herhalde bazen ne söyleyeceklerini şaşırıyorlar. Yanlış bilgiler de var; uyaralım. Davet ediyorum; gelsin, gezelim. Yaptıklarımızı gösterelim, yapacaklarımızı burada anlatalım, yerinde gösterelim. Bize mutluluk verir. Ama yanlışlarını düzeltelim. Yani biz biyolojik arıtmaya ‘hayır’ dedik, ihaleyi iptal ettik falan değil. Biz, biyolojik arıtmanın yapılacağı yere, biçimine karşı geldik ve Silahtarağa’yı kurtardık. Eyüpsultanlılar, Kağıthaneliler; o güzelim Silahtarağa’da 250 bin metrekare, o kadar önemsenen Haliç kıyısında, binlerce ağacın yok olacağı projeyi oradan kaldırdık. Bunun gibi, örneğin yıllardır ihmal edilmiş Şile’yi biz temizliyoruz; yıllardır ihmal edilmiş Beykoz’dan Boğaz’a yapılan atıkları biz bağlıyoruz sisteme. Yüzlerce noktasında İstanbul’daki su baskınlarını biz ortadan kaldırıyoruz. Belki, geçmişteki arkadaşlarının yapamadıklarını, ihmal ettiklerini biz yapınca böyle bir psikolojiye bürünüyorlar. İnsan heyecanlanınca böyle tırnağını yiyerek gıptayla izler; biraz öyle izlendiğimi hissediyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum. Dediğim gibi; davetimiz büyüktür. Buyursunlar, gelsinler.

“’MİLLET AÇSA SİZ DOYURUN’ YERİNE, ‘BİRLİKTE ÇÖZELİM’ DEMELİYDİ”

- Erdoğan’ın bir açıklaması oldu muhalefete yönelik, “Millet açsa, onları da siz doyurun” şeklinde açıklaması oldu…

“Bu talihsiz bir açıklama. Yani, ‘millet açsa’ diye bir tarif olmaz. Milletimiz aç, sıkıntısı var. Ama şöyle denseydi daha iyi olurdu: ‘Gelin bu sorunu hep beraber çözelim. Gelin bu soruna hep beraber katkı sunun, milletin işsizliğine, aşı olmayan hanelerin bu sorununa hep beraber çözüm bulalım.” Bu, çok kıymetli bir söz olurdu. Bu şekilde söylenmesi talihsizlik. Ama, dün Genel Başkan’ımın da ifade ettiği gibi; biz, CHP’li belediyeler olarak gerçekten muazzam işler yaptık. Bu zor günlerde, sadece İstanbul’da milyarlarca lira ile vatandaşımızın yanında olduk. Bunları son faaliyet raporunda da rakam rakam açıkladım. Onun için, iyi ki bu dönemde biz vardık. İyi ki bu dönemde, vatandaşın yanında olan belediyeler vardı. Olmaya da devam edeceğiz. Ama bundan sonra, bu tür sorunların çözümü, ‘Açsa, siz doyurun’ değil, ‘Gelin bu sorunu hep beraber çözüm bulalım’ anlayışıdır. Zaten biz onu temsil ediyoruz.

“ATILACAK TEMELİN KANALLA İLGİSİ YOK”

- Dün Kanal İstanbul ile ilgili bir tarih açıklandı. İlk köprünün temeli 26 Haziran’da atılıyor. Temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?

“Temel atma töreni diye bir şey yok. Şu anda yapılmak istenen; bir abur cubur işle, henüz izni alınmamış, doğru dürüst kurumlarla yazışma yapılmamış bir biçimde bir başlangıç yapılmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımla süreci tahlil ediyoruz. İstanbul’un her metrekaresinden bizim haberlerimiz var. Şu anda araştırma içinde olduğumuz, araziler üzerinde yapılan bazı uygunsuz ve hukuka uygun olmayan işlemlerin içerisinde bulunuyorlar. Yapılan ve söylenen temel atma işi, aslında bir yol yapımı. Kanal ile uzaktan yakında ilgisi yok. Ancak onun bile bile yapılma biçimi uygunsuz, hukuksuz. Süreci analiz ediyoruz. Belki de birkaç gün içerisinde bu anlamda yerinden, nasıl hukuksuz, usulsüz işlemler yapıldığını vatandaşlarımla paylaşacağım. Takip ediyoruz. Bu şehrin teminatı olmaya, bu şehrin koruyucusu olmaya 16 milyon adına söz vermiştim. O tutarlılıkla sonuna kadar, bütün cesaret, mücadele ve azmimizle devam edeceğiz. Tek bir vatandaşımız dahi şüphe duymasın"