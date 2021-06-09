Son dakika: "Kanal İstanbul"un tarihi belli oldu

"Kanal İstanbul"un yapımı için ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 12:03
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"Kanal İstanbul"un yapımı için ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu. Proje kapsamında ilk kazmanın 26 Haziran'da vurulacağı belirtildi.

Habertürk Muhabiri Esra Nehir'in aktardıklarına göre, 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

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