Son dakika: "Kanal İstanbul"un tarihi belli oldu
"Kanal İstanbul"un yapımı için ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu.
"Kanal İstanbul"un yapımı için ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu. Proje kapsamında ilk kazmanın 26 Haziran'da vurulacağı belirtildi.
Habertürk Muhabiri Esra Nehir'in aktardıklarına göre, 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
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