Kaftancıoğlu açıkladı: İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ne diyor?

05 Eylül 2021 Pazar, 10:16

Son dönemde Millet İttifakı’nda birden fazla Cumhurbaşkanı adayı çıkabileceğine yönelik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da yapılan açıklama sonra siyaset kulisleri hareketlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti’nin adayı olabileceğine yönelik tartışmalar devam ederken Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sözcü'den Ruhat Mengi’ye konuşan Kaftancıoğlu, İmamoğlu’nun adaylık iddiaları üzerine neden konuşmadığına dair “Cumhurbaşkanlığını herkes isteyebilir, herkes aklından geçirebilir ama örgütlü mücadelelerde bakış öyle değildir. Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp bir şey söylemesine gerek yok çünkü gündemi değil.” dedi.

Kaftancıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığını herkes isteyebilir, herkes aklından geçirebilir ama örgütlü mücadelelerde bakış öyle değildir. Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp bir şey söylemesine gerek yok çünkü gündemi değil. Şu anda 7/24 İstanbul sorunlarıyla uğraşan bir başkan. Genel Başkanımız da çıkmış açıklama yapmış 'Biz seçime girerken adayı İttifak olarak belirleyeceğiz' demiş, size açıklamıştı. Şimdi birilerinin çıkıp 'adayız' veya 'değiliz' demesinin anlamı da yoktur, karşılığı da yoktur. Bakın televizyonlarda ne konuşuluyor, işte Abdülkadir Selvi sadece ve sadece 'CHP'nin adayı o mu olacak, bu mu olacak' diye dakikalarca konuşuyor. Bunların hiçbir anlamı yok, tamamen toplumu CHP üzerinden tartıştırmak isteyen kötücül bakış diyebiliriz.

Cumhur İttifakı'nın tek adayı var, ne mutlu ki Millet İttifakı'nda şimdiden birçok siyasetçi var ve ne güzel ki hangisi aday olursa olsun kazanıyoruz."