İmamoğlu'ndan Gezi Parkı açıklaması

21 Mart 2021 Pazar, 19:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye bir vakfın şu anda olmadığını söyledi İmamoğlu, mülkiyeti geri almak için dava açacaklarını açıkladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube yayınına katılan İmamoğlu, Gezi Parkı’nın devri konusunda şunları söyledi: “Vakıflar Genel Müdürlüğü, bir anlamda Gezi Parkı'ndaki Topçu Kışlası'nın, kışla yapılmadan 310 yıl önce ölen II. Bayezid'in vakıf eseri olduğunu iddia ederek parkı İBB'den aldı'' ifadelerini kullandı.

''MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Gezi Parkı'nı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devretmesi üzerine cumartesi günü bir açıklama yapmıştı.

İBB, "Taksim Meydanı'nı milletimize kazandırma ve hak ettiği görünümüne kavuşturma mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Mevcut gasp girişimi 16 milyon için sadece zaman kaybı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İNTERNET ÜZERİNDEN OYLAMA YAPILMIŞTI



Belediye, Taksim Meydanı'na dair bir proje yarışması düzenlemiş, finale kalan adaylar için de internet üzerinden oylama yapılmıştı.

İBB konu hakkında "Yüzbinlerce İstanbullunun oy vererek yapılmasını istediği yeni Taksim Meydanı projesinin çalışmalarına başlamak üzereyken alınan bu kararın zamanlaması manidardır. Bu karar meydanın yeniden yeşil ve estetik bir alana dönüştürülme projesini durdurmak için alınmıştır. Üstelik, 350 bin İstanbullunun demokratik katılım süreciyle şekillenmiş iradesine rağmen, alınmıştır. İstanbul'u betona çeviren kafa yapısının, İstanbul'un sembolik meydanını yeşile çevirecek bir projenin karşısında durması tesadüf değildir" açıklamasını yapmıştı.

BİR GÜNLÜK YAZIŞMA İLE YAPILDI



Belediye, söz konusu değişikliğin İBB'ye haber verilmeden, bir günlük yazışma ile yapıldığını aktardı.