İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine sert tepki
İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmaoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada;
"Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı #İstanbulSözleşmesi’nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan “eril akıl” değil kadınlar olacaktır."
Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı #İstanbulSözleşmesi’nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan “eril akıl” değil kadınlar olacaktır.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2021
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