İmamoğlu'ndan 'su kesintisi' iddialarına yanıt

24 Aralık 2020 Perşembe, 21:30

İmamoğlu, “Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay” başlığıyla düzenlediği “hesap verme” etkinliğinin ardından, Haliç Kongre Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Su konusunda acil önlem planınız nedir? Kesintilere mi başlayacaksınız? Depolar geri mi geliyor? Tankerlerle su mu taşıyacağız?" sorusu üzerine, şu an İstanbul’u alarma geçirecek, su kesintisini gerektirecek bir sıkıntısı görünmediğini söyledi.

Bu konuya ilişkin pazartesi günü saatlerce süren bir toplantı yaptıklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Mevcut durumu analiz ettik. Elbette ki mevcut durumla alakalı şunu söyleyelim: En düşük yağış miktarlarından birisi dahi bu önümüzdeki aylarda olur ise yani özellikle ocak, şubat ve mart için konuşuyorum. En düşük yağış miktarları olsa bile önümüzde şu an İstanbul’u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor.

"İKİ KURAK MEVSİM ÜST ÜSTE OLABİLİYOR"

Ancak şunu da ifade edelim. İstanbul, 2019'u kurak geçirdi. 2020’yi kurak geçiriyor. Ve bu genelde iki kurak mevsim üst üste olabiliyor dönem dönem. Yağış miktarları açısında da gerçekten bu iki kurak mevsimde geçmişte olduğundan çok daha az yağış alan bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle bu senenin Kasım ve Aralık ayı için söylüyorum. Ancak seneyi düşündüğümüzde önümüzdeki seneyi düşündüğümüzde tekrar kuraklığın ayrı bir tehdit oluşturacağı konusunda risklerimiz var.

"MELEN’İN BİTMESİNE 4 YIL VAR"

İstanbul’un su sorununu çözecek strateji 1989 yılında ortaya konulmuş. O dönemin yerel yönetimi, o dönemin hükümeti Melen Barajı ile ilgili strateji oluşturmuş. O zaman İstanbul’da SP’li belediye vardı. Türkiye’yi de ANAP yönetiyordu. Bu konuda Melen Kanunu çıkarmış. Her şeyi belirlenmiş ve bu su politikaları üzerinden süreç tamamlanmış. Ama ne yazık ki bu Melen 2016 yılında bitmesi tanımlanan Melen, önümüze başka sorunlarla dikildi. Şu an bu sorunlar çözülüyor. Bakanlık ve DSİ ile müzakerelerimiz gösteriyor ki 4 yılı var Melen’in. Bitirilmesi ve su toplaması 4 yılı var.

"ZOR GÜNLERDE YENİ KUYULAR AÇMAYA BAŞLADIK"

Biz Melen’den su basıyoruz. Normal derenin debisinden su basıyoruz. Başka yerlerden de su basıyoruz İstanbul’a. Ve şu zor günlerde yeni kuyu açmalarına da başladık. İstanbul’un suyunu denge de tutmak açısından. Bunun farklı ölçümleri, Anadolu, Avrupa yakası gibi detayları var ki. Burada en riskli alan Avrupa Yakası. Burada Kanal’ın ayrıca bir tehdit olması Avrupa Yakası’nda da olmasıyla beraber nasıl bir büyük tehdide dönüşeceğini belirtmek isterim.

"MELEN BİTMİŞ OLSAYDI 2040’A KADAR SU SORUNUNU ÇÖZDÜK LAFI DOĞRU OLURDU"

Bütün bu kavramlar üzerinden Melen’in bitmesi, su tutması 2,3,4 sezon üst üste kurak sezon geçirseniz bile o bölgenin yağışlı olması sebebiyle aslında riskleri ortadan kaldırıyordu. Melen bugün bitmiş olsaydı seçimden önce söylenen ne olursa olsun '2040’a kadar su sorununu çözdük' lafı doğru olurdu. Ne yazık ki şu an doğru değil. İnşallah 2024 itibariyle o sorunda ortadan kalkmış olacak. Ancak dediğim gibi bugün için acil bir alarmımız yok. Ama risk var. O riskte önümüzdeki yılında kurak geçmesi. Eylem planlarımızı çalıştık. Şu an için öyle bir alarmımız yok. Bir vatandaş olarak yapılması gerekenden bahsediyorum. Tasarruflu kullanma kavramına dikkat etsinler. Bizde A, B, C planlarınızı hazırlıyoruz. Tedbirliyiz. Gerektiğinde kamuoyunu bilgilendireceğimiz başka çözüm hususlarımızda mevcuttur."