İmamoğlu'ndan Tunceli'ye destek mesajı: Çok üzücü yardıma hazırız

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:48

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri Buzlutepe mevkiinde başlayan orman yangını 12 gündür sürüyor...



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Tunceli'de devam eden orman yangınlarına ilişkin, "İBB olarak her türlü desteği vermeye hazırız" mesajı verdi.

"ÇOK ÜZÜCÜ"



İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Tunceli’deki orman yangının hala kontrol altına alınamaması çok üzücü. Munzur Vadisi ve bu bölgedeki ormanlarımız ülkemizin biyolojik zenginliği açısından çok kıymetli. İBB olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yangının bir an önce söndürülmesi en büyük dileğimiz.





