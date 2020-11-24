İmamoğlu'nu hedef alan Devlet Bahçeli'ye CHP'den sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Siyasi hayatlarını sarayı desteklemeye adayanlardan millete fayda gelmeyeceğini ifade eden Torun, “Bahçeli, işi gücü bırakıp belediye başkanımıza laf söyleyeceğine, neresinden tutsanız elinizde kalan sağlık yönetimini tenkit etmelidir. Virüs kadar tehlikeli olan, halka doğru bilgi veren belediye başkanımız değil, millete yalan söyleyen yönetim anlayışıdır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2020 Salı, 13:03
İmamoğlu'nu hedef alan Devlet Bahçeli'ye CHP'den sert tepki
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CHP’li Torun, MHP lideri Bahçeli’nin, Ekrem İmamoğlu’na yönelik, “İBB Başkanı’nın Sağlık Bakanlığı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek yanı yoktur. Covid-19 ile mücadeleye gölge düşürmek virüs kadar tehlikelidir” şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Torun, şunları kaydetti:

“BAHÇELİ’DEN MİLLETE FAYDA GELMEZ”

 “Sarayın sözcüsü yine meydana çıkmış. Siyasi hayatlarını; CHP’ye laf yetiştirip, her koşulda Sarayı desteklemeye adayanlardan bu millete fayda gelmez. Yoksulluk içinde canıyla boğuşan halkımız için söyleyecek tek sözünüz yok mu? Bahçeli, işi gücü bırakıp belediye başkanımıza laf söyleyeceğine, neresinden tutsanız elinizde kalan sağlık yönetimini tenkit etmelidir. Virüs kadar tehlikeli olan, halka doğru bilgi veren belediye başkanımız değil, millete yalan söyleyen yönetim anlayışıdır.”


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