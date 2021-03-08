İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına Akşener'den yanıt

08 Mart 2021 Pazartesi, 11:40

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın isimlerini etiketleyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

İYİ Parti, bu paylaşıma tepki gösterirken Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, şöyle konuştu:

"Sayın İmamoğlu’nun tweeti, hem de sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, yani hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Yani Sayın İmamoğlu’nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın çoğunluğu beğenmedi, haklıdırlar. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum."

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun mesajına tepki gösterdi.

Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, Sayın Genel Başkanımızın isminin, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle, aynı paylaşım içerisinde anılmasını kabul etmiyoruz."