İmamoğlu'nun bulduğu kredi 9 aydır Erdoğan'ın onayını bekliyor

27 Ağustos 2021 Cuma, 15:28

İBB Meclisi'nden geçen ve 300 yeni otobüs alımı için onaylanan 1 milyar TL tutarındaki bütçe, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engeline takıldı. Dış kaynaklardan bulunan kredi, Erdoğan onaylamadığı için 9 aydır kullanılamadı.

ERDOĞAN ENGELİNE TAKILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, İETT otobüslerini yenilemek için 1 milyar TL kredili bütçe çıkardı. İBB Meclisi'nde onay alan bütçe, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engeline takıldı.

9 AYDIR ONAYLAMIYOR



Erdoğan, 300 yeni otobüsün alınması için çıkarılan bütçeyi 9 aydır onaylamıyor. Onaylanmayan bütçe, birçok metrobüste arızalanmanın yanısıra İETT otobüslerinin de yolda kalmasına neden oluyor.