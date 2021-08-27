İmamoğlu'nun bulduğu kredi 9 aydır Erdoğan'ın onayını bekliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 300 yeni otobüs alımı için bulduğu dış kredi, 9 aydır hükümetin onayını bekliyor.
İBB Meclisi'nden geçen ve 300 yeni otobüs alımı için onaylanan 1 milyar TL tutarındaki bütçe, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engeline takıldı. Dış kaynaklardan bulunan kredi, Erdoğan onaylamadığı için 9 aydır kullanılamadı.
ERDOĞAN ENGELİNE TAKILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, İETT otobüslerini yenilemek için 1 milyar TL kredili bütçe çıkardı. İBB Meclisi'nde onay alan bütçe, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engeline takıldı.
9 AYDIR ONAYLAMIYOR
Erdoğan, 300 yeni otobüsün alınması için çıkarılan bütçeyi 9 aydır onaylamıyor. Onaylanmayan bütçe, birçok metrobüste arızalanmanın yanısıra İETT otobüslerinin de yolda kalmasına neden oluyor.
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