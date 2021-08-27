Kılıçdaroğlu 'alarm veriyor' deyip Erdoğan'a yüklendi: Trol gibi konuşmuş!

27 Ağustos 2021 Cuma, 12:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. CHP lideri, "Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım" açıklamasında bulundu.

CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımı alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"ERDOĞAN’IN ÖFKE NÖBETLERİ ALARM VERİYOR"

Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş. Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir.