İmamoğlu'nun görüntülerini paylaşan Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi

28 Nisan 2021 Çarşamba, 08:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun küçük bir çocukla yaptığı sohbet sosyal medyada gündem oldu. O anların videosunu paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, A Haber'e bir başlık önerisinde bulundu.

Topla oynadığını gördüğü Bora'yla sohbet eden İmamoğlu "Kaleci mi futbolcu mu olmak istiyorsun?" diye sordu.

A Haber: Ekrem İmamoğlu çocukların topunu zorla alıyor. pic.twitter.com/HwQMfBqWaY — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 27, 2021

Bora'nın topunu alan ve bazı futbol hareketleri gösteren İmamoğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, A Haber'in yalan haberlerine gönderme yaparak bir başlık önerisinde bulundu.

İşte Ongun'un gülümseten başlık önerisi: