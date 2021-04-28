İmamoğlu'nun görüntülerini paylaşan Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Ömer Faruk Kalyoncu'nun sahibi olduğu Kalyon Holding'e bağlı Turkuaz Medya'ya ait hükümete yakın A Haber'e çok konuşulacak bir başlık önerisi geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun küçük bir çocukla yaptığı sohbet sosyal medyada gündem oldu. O anların videosunu paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, A Haber'e bir başlık önerisinde bulundu.
Topla oynadığını gördüğü Bora'yla sohbet eden İmamoğlu "Kaleci mi futbolcu mu olmak istiyorsun?" diye sordu.
A Haber: Ekrem İmamoğlu çocukların topunu zorla alıyor. pic.twitter.com/HwQMfBqWaY— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 27, 2021
Bora'nın topunu alan ve bazı futbol hareketleri gösteren İmamoğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu.
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, A Haber'in yalan haberlerine gönderme yaparak bir başlık önerisinde bulundu.
İşte Ongun'un gülümseten başlık önerisi:
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