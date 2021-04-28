İmamoğlu'nun görüntülerini paylaşan Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Ömer Faruk Kalyoncu'nun sahibi olduğu Kalyon Holding'e bağlı Turkuaz Medya'ya ait hükümete yakın A Haber'e çok konuşulacak bir başlık önerisi geldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 08:23
İmamoğlu'nun görüntülerini paylaşan Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun küçük bir çocukla yaptığı sohbet sosyal medyada gündem oldu. O anların videosunu paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, A Haber'e bir başlık önerisinde bulundu.

Topla oynadığını gördüğü Bora'yla sohbet eden İmamoğlu "Kaleci mi futbolcu mu olmak istiyorsun?" diye sordu.

Bora'nın topunu alan ve bazı futbol hareketleri gösteren İmamoğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, A Haber'in yalan haberlerine gönderme yaparak bir başlık önerisinde bulundu.

İşte Ongun'un gülümseten başlık önerisi:


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