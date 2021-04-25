A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu
Hükümete yakın A Haber kameramanı ve muhabiriyle Halk Ekmek büfesinin önüne gitti ve yurttaşa mikrofon uzattığına pişman oldu...
İBB'nin Üsküdar’da kurduğu yeni Halk Ekmek büfesine Üsküdar Belediyesi zabıtası müdahale etmişti. 15 Temmuz gazisine tahsis edilen yeni büfeye müdahale eden zabıtaya tepki gösterilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, halka ucuz ekmek verilmesi adına kurduğu büfelerin bir kısmı kaldırılırken, tartışmalar da büyüyor.
Hükümete yakın A Haber de kameramanı ve muhabiriyle Halk Ekmek büfesinin önüne gitti. A Haber muhabiri büfe önündeki yurttaşlara "Büfenin burada olmasını destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Yurttaşlar, AKP'li belediyeye tepki gösterip, İmamoğlu'na sahip çıkınca, A Haber, başka kişilere sorular yöneltti. Hiçbir şekilde istediği yanıtı alamayan A Haber, röportajı yarıda kesip, görüntüleri yayımlamadı.
O anlar ise orada bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı.
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