İmamoğlu'nun katıldığı cami açılışına, ilçe müftüsü gelmedi

08 Ocak 2021 Cuma, 15:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilçe belediye başkanlığı döneminde yapımına başlanan Beylikdüzü’ndeki İbrahim Cevahir Camii, ibadete açıldı.

Barış Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarı’ndaki cami için düzenlenen etkinlikte CHP Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve merhum İbrahim Cevahir’in yakınları, mahalle muhtarları ve gaziler hazır bulundu.

Kılınacak ilk Cuma namazı öncesinde konuşan İmamoğlu, camilerin insanların buluşma noktaları olduğunu söyledi. “Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi anlatır camilerimiz” diyen İmamoğlu şöyle konuştu:

“Biz, milli dayanışmayı da bu camilerde yaşattık ve yaşadık. Biz, milli Kurtuluş Savaşı'nı da camilerde hararetlenerek, yollara çıkarak, yollara dökülerek kazandık. Yani buralar, bizim en üst seviyede duygularımızın merkezidir. Maneviyat içerir. İçine hiçbir duygu giremez. Siyaset; hele hele siyaset, şu kapıdan içeri hiç giremez. Allah esirgesin, Allah korusun. Buranın sahibi yoktur. Sahibi, Yüce Allah. Burada Allah'la baş başa kalırız, kul Allah'la baş başa kalır. O bakımdan buranın birleşme ve buluşma ruhuna herkesin uyum içerisinde saygı duyarak saygı göstererek hareket etmesi lazım.”

İLÇİ MÜFTÜSÜ KATILMADI

İlçe müftüsünün davetli olduğu halde ilk ibadete gelmediği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu benim ilk yaşadığım şey değil. Cami yaparken nasıl engellendiğimiz, taziye evi yaparken nasıl engellendiğimiz… Müftülük yaparken nasıl engellendiğimizi Yüce Allah biliyor, ben biliyorum kullar da biliyor. Bak bu 7 senedir yaşadıklarım; yeni değil. Ya ben, ‘Allah akıl versin’ diye dua ediyorum onlar için. Dediğim tek şey de budur, başka hiçbir şey demem. Allah'ım onlara gani gani akıl versin, rahmet yağdırsın onlara. ‘Amin’ deyin; ihtiyaçları var. Benim inancımı temsil eden herkesin, hiç kimsenin siyaset ile zerre ilgisi olamaz. Ben çünkü, onun önünde önümü iliklerim, duamı ederim. Ona duyduğum saygıyı tarif edemem. Ben, o ocaklarda yetiştim. Bir imama, bir müftüye saygıyı bilirim. Ben sokağı bilirim, mahalleyi bilirim, camiyi bilirim, Kur’an kursunu bilirim” diye konuştu.

Caminin bulunduğu alan içindeki müftülük binasını da bitireceklerini kaydeden İmamoğlu, “Büyükşehir olarak yapıyoruz, bitireceğiz. Kullanıp kullanmamak onlara aittir. Kullanmazlarsa, biz, orayı güzel inancımız için en uygun şekilde kullanmaya hazırız. Bu ve buna benzer birçok ibadethanemize katkı sunmuşuzdur, sunmaya devam edeceğiz. İstanbul’un her noktasında tevazu gösteren, insanı içine çeken, sıcaklığını hissettiren ve insanları buluşturan güzel camilerimizin, yüce Allah’ın kul ile baş başa kalma yeri olan bu güzel camilerimizin varlıklarının devamını diliyorum” dedi. Caminin yapımında büyük emekleri olan Cevahir ailesine ve Beylikdüzü Belediyesi’ne de teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Bundan sonra buranın aynı kararlılıkla, aynı duygularla korunmasını, geliştirilmesini istiyoruz. Belediye Başkanımız, yakın çevresini, çok yakınındaki bina ile ilgili düzenleme ile ilgili fikirlerimi biliyor. Hızlıca düzenleyeceğinden eminim. Hemen arkasında bilim sanat merkezi olacak Allah’ın izniyle, Profesör Aziz Sancar’ın ismini taşıyan. Yani maneviyatının, bilimin, aklın, güzelliğin, yaşam vadisinin, yeşilliğin, doğalın, yaşamın iç içe olduğu güzel bir merkez oluşuyor. Herkesin emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.