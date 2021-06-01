İmamoğlu’nun sözünü ettiği ‘uyanık’ şirket ortaya çıktı: 4 günde 27 milyon TL kar!

01 Haziran 2021 Salı, 13:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, KİPTAŞ’ın almaya karar verdiği araziyi satın alıp 4 gün sonra milyonlarca lira farkla KİPTAŞ’a sattığını söylediği şirket ortaya çıktı. İmamoğlu’nun, ‘uyanık’ diye nitelendirdiği şirketin Atmaca Gayrimenkul olduğu öğrenildi.

SEÇİM ÖNCESİ YILDIRIM İLE KOL KOLA

Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca'nın AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ile seçim döneminde bir araya geldiği ve propaganda yürüttüğü ortaya çıktı. Yıldırım ve Atmaca'nın bir araya geldiği basın açıklamasında Atmaca Şirketler Grubu'nun 'başarıları' ele alındı.



Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, 2015 yılının son günlerinde KİPTAŞ Yönetim Kurulu, Başakşehir Vaditepe projesi için karar alıyor.

Bu karardan hemen sonra 7 Ocak 2016'da projenin yapılacağı alanın yarısını Atmaca Gayrimenkul satın alıyor.

Atmaca Gayrimenkul, araziyi aldığı Nurol İnşaat'a 49 milyon 566 bin lira ödeme yapıyor.

O günün dolar kuruyla bu satış 16 milyon 467 milyon dolara mal oluyor.

Atmaca Gayrimenkul, araziyi aldıktan sadece 4 gün sonra, 11 Ocak 2016'da İBB iştiraki KİPTAŞ'a satıyor.

Satışın bedeli ise, 130 milyon 500 bin lira, yani 43 milyon 355 bin dolar.

4 GÜNDE 27 MİLYON DOLAR KAR

Arazi 4 günde, o tarihte 3 lira 1 kuruş olan dolar kuruyla hesaplandığında yaklaşık 27 milyon dolar, Türk Lirası'yla hesaplandığında 81 milyon lira değer kazanıyor.

Arazinin geri kalanı ise MFA Gayrimenkul'e ait. İBB, arazi için MFA Gayrimenkul'e de 130 milyon 500 bin lira ödeme yapıyor. Arazinin sadece Atmaca Gayrimenkul'e ait olan kısmında İBB'nin kasasından fazladan 81 milyon lira çıkmış oluyor.

KİPTAŞ ayrıca, Atmaca Gayrimenkul'den satın aldığı arazinin alımı ve projelendirmesi için de harcama yapıyor. KİPTAŞ'ın yaptığı bu harcama ise, İBB kayıtlarına göre 17 milyon 502 bin lira.

ARAZİ, BELEDİYE CHP'YE GEÇTİKTEN SONRA YEŞİL ALAN İLAN EDİLDİ

Diğer harcamalarla birlikte o dönem İBB'nin kasasında toplamda 325 milyon çıktı. 23 Haziran 2019'de tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerinin ardından, yaklaşık 325 milyon lira harcanan projenin bulunduğu alan, 2019 yılının sonunda İBB Meclisi'nin AK Partili üyeleri tarafından verilen teklifle yeşil alan ilan edildi.

ATMACA GAYRİMENKUL: GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUZ

Araziden 4 günde 81 milyon liralık kar eden Atmaca Gayrimenkul, bünyesinde Sunny, Jumbo gibi markaları barındıran Atmaca Grup'a ait.

Konuyla ilgili ulaşılan Atmaca Gayrimenkul yetkilileri, görüşme yapmak istemediklerini belirtti.

"KİPTAŞ ARSAYI O UYANIKTAN SATIN ALIYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın Tuzla'daki Maden Evleri projesinin açılışında, Başakşehir'deki araziyle ilgili şunları söylemişti: