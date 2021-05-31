İBB Sözcüsü Murat Ongun eski yönetimin kamuyu nasıl zarara uğrattığını anlattı

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun da bahsettiği arsa satışı üzerinden kamunun nasıl zarara uğratıldığını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aktardı.

Ongun, bilinmeyen şirketin kısa sürede elde ettiği kazancı için "Bakalım bir şirkete 4 günde 27 milyon dolar kâr elde edilmesini sağlayan satın almanın soruşturması ne olacak?" diye sordu.

Ongun'un, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Gelin size İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün dillendirdiği, önceki İBB yönetimi tarafından sadece bir örnekte kamunun ne kadar zarara uğratıldığının film gibi hikayesini anlatayım;

1) Başakşehir’de 78 bin metrekarelik bir arsa Ocak 2016’da özel bir şirket tarafından 49 milyon liraya satın alınıyor.

2) Sadece 4 gün sonra aynı arsayı, malum şirket İBB iştirak şirketi KİPTAŞ’a 130 MİLYON LİRAYA satıyor. Bu şekilde 4 günde 81 milyon lira kâr elde ediliyor.

3) O tarihte dolar 3 TL. Kârlı satış şirkete 4 günde 27 MİLYON DOLAR kazandırıyor. Bugünkü kurla 4 günde 230 milyon lira kâr elde ediliyor

4) KİPTAŞ toplamda 300 milyon lira harcayarak arsayı alıp proje hazırlıyor. Projenin maketi hala iştirak şirketinin bina girişinde mevcut.

5) Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimine gelince bu kadar para harcanan arsa İBB Meclisi’nde AK Parti grubunca birden yeşil alana dönüştürülüyor ve değeri kayboluyor.

6) Bu kamu zararı ile ilgili olarak İBB soruşturma açıyor ve dosya hazırlıyor. Birkaç ay önce İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturma dosyasını incelemek için İBB'den alıyor.

7) Günün hikayesinin özeti: Bakalım bir şirkete 4 günde 27 milyon dolar kâr elde edilmesini sağlayan satın almanın soruşturması ne olacak?

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde Başakşehir’de KİPTAŞ'ın alacağı bir arsa için milyonlarca dolarlık yolsuzluk yapıldığını açıklamış, "KİPTAŞ yönetim kurulu kararı alıyor. Diyor ki; ‘Ben, Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım. Bir gün sonra bu arsayı, ne hikmetse bir uyanık vatandaş alıyor 11 milyon dolara. Cuma günü de KİPTAŞ'a 47 milyon dolara satıyor. 28 milyon dolar arada fark. Pazartesi günü, ‘Burayı ben alacağım’ diye yönetim kurul kararı var. Arada biri geliyor, -çok akıllı, gökten iniyor- satın alıyor burayı. Soruşturma süreci başlattık. Suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.

