İmece usulü çekilen Türk filmi 'Yabancı' Londra'da yarışmaya devam ediyor

05 Ekim 2020 Pazartesi, 15:07

İzmirli sanatsever gençlerin kendi imkanlarıyla çektiği "YABANCI" (STRANGER) yolculuğuna devam ediyor.



Yönetmenliğini ve senaristliğini Atakan Uğur Karagöz'ün yaptığı,reji asistanlığı Beril Başaloğlu tarafından yapılan filmin uygulayıcı yapımcılığını Berker Mersin üstleniyor.

Başrollerini İlker Alkan ve Ayhan Pekbilgin'in paylaştığı YABANCI, Londra'da on yıldır düzenlenen Lift Off Global Network Sessions özel seçkisinde dördüncü oldu. Özel seçkide 4. olan finalist film,ikinci adaylığı olan First-Time Film Maker kategorisinde yarışmaya devam ediyor.

FİLMİN KONUSU

"Rıdvan ilk kez evinden, İzmir'den uzaklaşarak özendiği hayatı yaşayacağını düşünerek İstanbul'a gider. Ancak bir süre kaldıktan sonra yaşadıkları onu tekrar İzmir'e, ailesinin yanına dönmeye zorlar.O, hayali olan sinema filmini çekmek için döndüğünü söylese de, yakınları Rıdvan'ın aslında İstanbul'da yapamadığını düşünür. İstanbul'un kaosuna yabancı kalan Rıdvan,baba evinde bu yabancılaşmadan kurtulabilecek mi?"