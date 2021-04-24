Suzuka Pisti 3 yıl daha Formula 1’de
1987’den bu yana Formula 1 takviminde olan Japonya’daki Suzuka Pisti için 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı açıklandı.
Formula 1’in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Japonya Grand Prix’sinin sözleşmesinin üç yıl uzatılması için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu yılki Formula 1 takvimine göre 8-10 Ekim’de yapılacak yarış sonrasında pistin sözleşmesi sona eriyordu.
Autosport’da yer alan haberde bu yılın sonunda Honda’nın Formula 1’den çekilme kararı alması sonrasında Japonya GP’nin tehlikeye girdiği ancak çaylak pilot Yuki Tsunoda’nın performansının Formula 1 ilgisini Japonya'da tuttuğu belirtildi.
“ÖZEL BİR YERE SAHİP”
Formula 1 CEO’su ve Başkanı Stefano Domenicali yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Formula 1’in üç yıl daha Suzuka Pisti’nde olmasından dolayı çok memnunuz. Japonya, tüm dünyadaki yarış severlerin kalbinde ve zihninde özel bir yere sahip. Formula 1’i Japonya’daki motor sporlarını seven insanlara ulaştırmaya devam edeceğimiz için çok heyecanlıyım.”
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