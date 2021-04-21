Formula 1'de Mercedes pilotları 18 inçlik lastikleri denedi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 16:20

Geçtiğimiz hafta sonu sezonun ikinci durağı Emilia Romagna GP’de kötü bir yarış geçiren Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas Imola’daki piste bu sefer lastik denemesi için çıktı. Normal şartlarda bu yıl yapılması planlanan lastik ölçülerindeki değişiklik pandemi sebebiyle Formula 1’in lastik üreticisi Pirelli tarafından gelecek yıla erteledi. İtalyan firma, maliyetleri düşürmek için bu kararın alındığı belirtmişti. Takımlar şu anda 13 inç lastik kullanıyor.

İLK GÜN 130 TUR

Mercedes’te lastikleri ilk deneyen isim Lewis Hamilton olurken, İngiliz pilot dün 18 inç lastiklerle 130 tur attı. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise bugün 64 tur atarken her iki pilotun da bir kez daha piste çıkacağı kaydedildi.

HAMILTON İSTEMİYOR

Mercedes’in yedi kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, geçtiğimiz yıl 18 inç lastiklerle ilgili endişelerini dile getirmiş ve şunları söylemişti, “Daha büyük jant tercih ettiğimizde yol tutuşunu kaybediyoruz. Şu anda Formula 1’de ihtiyacımız olan şey daha az bastırma kuvveti ve daha fazla mekanik yol tutuşu. Bunların gerçekleşebilmesi lastiklere bağlı. Ancak o yönde ilerlemiyoruz gibi gözüküyor.”

“SONUÇTAN MUTLUYUZ”

Pirelli’nin motor sporlarından sorumlu yöneticisi Mario Isola, testlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Ferrari ile bir gün, Alpine ile ikin gün geçirdik ve testlerdeki pilotlar yarış pilotuydu. Islak zeminde kullanılan lastiğin yapımını tamamlama sürecindeyiz. Açıkçası farklı arabalarda lastikleri test etmek istiyoruz çünkü gelecek yıl yeni araçlarımız olacak. Durumu gelecek yıla kadar net bir şekilde göremeyeceğiz ancak yine de iyi bir uyum yakaladık. Sonuçtan mutluyuz.”

BARSELONA’DA RED BULL PİSTE ÇIKACAK

18 inç lastiklerin denemesine daha önce katılan Alpine ek olarak Red Bull ve Alfa Romeo, 9 Mayıs’taki Barselona GP sonrasında piste çıkacak. Red Bull ayrıca 18 Temmuz’daki Britanya GP sonrasında Aston Martin ve Haas ile birlikte deneme yapacak. 1 Ağustos’taki Macaristan yarışından sonra ise Mercedes, McLaren ve Ferrari lastikleri deneyecek.