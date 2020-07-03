İnce, CHP Kurultay’ında aday olmayacak

03 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

İnce’nin pandemi şartlarında kurultayın yapılmasını eleştirerek, seyircisiz bir şekilde yapılacak kurultayda aday olmak istemediğini söylediği ifade edildi. İnce’nin yakın çevresine “Kapalı grup toplantısı gibi kurultay olmaz. Hem iktidar kurultayı diyeceksiniz hem de sizi iktidar yapacak halk ve örgüt olmayacak” dediği öğrenildi.

Aytuğ Atıcı’nın imza toplama çalışmaları sürerken, İlhan Cihaner ve Müslüm Sarı’nın değerlendirmelere devam ettiği ifade edildi.