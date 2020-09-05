İnce, Sivas’ta ‘Memleket Hareketi’ni başlattı

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Son CHP kurultayında parti yönetimine sert eleştiriler yönelten CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sivas’tan “Memleket Hareketi”ni başlattı.

İnce, dün sabah ilk olarak Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda kendisini karşılayanlara “Memleket Hareketi” otobüsünün üzerinden seslendi. Türkiye’nin “dokunsan yıkılacak iktidar” ile “ürkek muhalefet” arasına sıkıştığını dile getiren İnce, Türkiye’nin “Misakı Milli İttifakı”na ihtiyacı olduğunu söyledi.

CHP’den istifa etmeyi düşünmediğini belirten İnce, “Türkiye’yi karış karış dolaşacağız, millet bizim nereye evrileceğimize karar verecek” ifadelerini kullandı. 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’nin yapıldığı tarihi Sivas Lisesi binasını ziyaret eden İnce, “Mustafa Kemal Atatürk ve 101 yıl önce burada bağımsızlık meşalesini yakan Sivas Kongresi üyelerini, Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Mücadelemiz emanetlerine sahip çıkmak içindir” dedi.

İnce, daha sonra tarihi Sivas Lisesi’nin karşısındaki Kale Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra 1993’te Sivas Katliamı’nın yaşandığı ve Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülen eski Madımak Oteli’ni ziyaret etti. İnce, Sivas programının sonunda ‘Memleket Hareketi’ otobüsüyle Ankara’ya döndü.