İnce'den Bahçeli'ye 'askıda ekmek' yanıtı

16 Ekim 2020 Cuma, 14:54

Muharrem İnce, başlattığı 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Bayburt ve Gümüşhane’ye gitti.

İnce, Gümüşhane'de, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı 'askıda ekmek' kampanyasıyla ilgili yönelttiği soruya şöyle yanıt verdi:

“Sayın Bahçeli’nin askıda ekmek açıklamasını doğru buluyorum. Bu ülkede ekmeğe muhtaç çok insan var. Yaptığı iş doğrudur. Pek çok belediyemiz bunu yapıyor. Fazla alabilenler alsın, yardımcı olalım. Bunu doğru buluyorum ama Sayın Bahçeli’ye de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Desteklediği hükümet, ülkenin uçtuğunu söylüyor Bahçeli ise ekmeğe muhtaç insanların olduğunu… Bir karar versin. Türkiye uçuyor mu ekmeğe muhtaç mı? Bunun kararını verirse çok daha iyi bir iş olur diye düşünüyorum…”