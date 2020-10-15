MHP 'askıda ekmek' kampanyası başlattı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak 'askıda ekmek' kampanyası başlattığını duyurdu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 Türk lirasından 7.50 Türk lirasına çıktı. Böylece 200 gram ekmek 1.25 Türk lirasından 1.50 Türk lirasına, 240 gram ekmek de 1.50 Türk lirasından 1.75 Türk lirasına yükseldi.
Türkgün Gazetesi'nin haberine göre, MHP zamma tepki olarak "askıda ekmek" kampanyasına başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır." açıklamasında bulundu.
MHP teşkilatları da Bahçeli’nin çağrısına uyarak, kampanyaya başladı.
MHP İstanbul İl Başkanlığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i Şerif Tüm teşkilat mensuplarımızla, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına iştirak ediyoruz.'' ifadelerini paylaştı.
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