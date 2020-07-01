İnce'den Davutoğlu'na destek: İntikam alırcasına kapatılmasına sessiz kalamam

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:12

AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasına tepkiler büyüyor.

CHP’li Muharrem İnce de üniversitenin kapatılma kararını eleştirerek, Davutoğlu’na destek verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, Bakanlık ve Başbakanlık yaptığı dönemde Davutoğlu'nu çok eleştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı.

"Bakanlık, Başbakanlık yaptığı dönemde Sayın Davutoğlu'nu çok eleştirdim. Aynı da düşünmüyoruz. Ancak kurucusu olduğu üniversitenin Ak Parti'den ayrılıp parti kurdu diye intikam alırcasına kapatılmasına da sessiz kalamam. Kurucusuna kızıp üniversite kapatmak demokrasilerde olmaz."



